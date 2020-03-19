Dİlovası Zabıtası’ndan Koronovirüs denetimi!

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın sağlığı, huzur ve refahını sağlamak amacıyla, ilçe genelinde faaliyet gösteren market gibi mağazalarda, fırınlarda ve diğer gıda satılan işyerinde denetimler başlattı.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE

Dilovası Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde market, fırın ve diğer işyerlerinde öncelikle hijyen, tarihi geçmiş ürün ve fahiş fiyat artışı konusunda incelemelerde bulundular. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimler ara verilmeden devam edilecek.

FIRSATÇILIĞA İZİN VEREMEYİZ

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İçişleri Bakanlığımız’ın yayınlamış olduğu bir genelge var. Bu genelge doğrultusunda zabıta ekiplerimiz belirlenen işyerleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerimiz 7/24 esasında aralıksız devam ediyor. Alınan kanun hükümlerine riayet etmeyenler için gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Kimsenin halkın sağlığını tehdit edecek bir davranışta bulunmasını ve fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapılmasını kabul edemeyiz.”dedi.