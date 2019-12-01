Dilovası'nda Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolunda İstanbul yönünde giden Necat Süzen idaresindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında Mustafa Türkay'ın kullandığı 16 K 7749 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fırat Süzen (20) kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, kamyon sürücüsü Türkay ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.