ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Dilovası ilçesinde, kamyona çarpan ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Dilovası'nda Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

01 Aralık 2019 Pazar 14:14

Anadolu Otoyolunda İstanbul yönünde giden Necat Süzen idaresindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında Mustafa Türkay'ın kullandığı 16 K 7749 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fırat Süzen (20) kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, kamyon sürücüsü Türkay ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı
Kahvehanede yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı Kahvehanede yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Emniyet Geçit Vermiyor Emniyet Geçit Vermiyor
PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Gebze'de Ablasının Erkek Arkadaşını Öldüren Genç Tutuklandı Gebze'de Ablasının Erkek Arkadaşını Öldüren...
Gebze'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Gebze'de camiden hırsızlık yapan şüpheli...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı:...
Gebzede yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Haberi Oku