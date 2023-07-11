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Doğum Esnasında Fenalaşan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de özel hastanede doğum sırasında fenalaşan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yaşamını yitirdi.

Doğum Esnasında Fenalaşan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

11 Temmuz 2023 Salı 15:47

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'ta ikamet eden Başak Kara (34), gittiği özel hastanede doğum sırasında fenalaştı. Durumu ağırlaşan Kara, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Başak Kara'nın erkek bebeği ise yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

Başak Kara'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Kara ailesinin özel hastaneden şikayetçi oldukları öğrenildi.



İHA
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