Dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Gebze'de sahte yakıt fişiyle işlem yaptıkları iddiasıyla 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin, adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze'de sahte yakıt fişiyle işlem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirilmiş, zanlılardan 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edilmiş, diğerleri ise emniyetten serbest bırakılmıştı.