Dolandırıcılık Ve Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklu Sanığın 25 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuk sanık Ö.S'nin, çevresinde kendisini "hoca" olarak tanıttığı belirtildi. Ö.S'nin, başına gelen olaylar nedeniyle kendisinden yardım isteyen müştekiler F.A. ve S.F'ye musallat olduğunu iddia ettiği cinleri birtakım yöntemlerle çıkarttığı ve karşılığında ücret istediğine yer verildi.

İddianamede F.A. ve S.F'nin sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle sanığa istediği ücreti vermedikleri aktarıldı. Sanığın "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçunu, şüphelinin F.A'ya yönelik çeşitli eylemleriyle cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde kamu davasının açılmasına yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ö.S. hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava, önümüzdeki günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.