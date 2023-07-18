banner930
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Düğün evi basan baba ve oğulları adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de düğünde fotoğraf satma meselesi yüzünden çıkan tartışmada damat evini basarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan fotoğrafçı, babası ve kardeşleri adliyeye sevk edildi. Sanıklar ilk ifadelerinde, fotoğrafların düğün salonu ücreti içerisine dahil olmadığının söylenmesi üzerine tartışmanın başladığını iddia etti.

Düğün evi basan baba ve oğulları adliyeye sevk edildi

18 Temmuz 2023 Salı 15:27

Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun (24) ile amcası İdris Esen (45) hayatını kaybetti. Damat Güven Esen, damadın babası Abdurrahman Esen, damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı.

 

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, fotoğrafçı M.Y. (19), ağabeyi E.Y. (22), kardeşi C.Y. (16) ve babası B.Y.’yi (53) gözaltına aldı.

M.Y. ifadesinde fotoğraf ücretlerinin düğün salonu fiyatına dahil olmadığını söylemesi üzerine tartışma yaşandığını dile getirdi. İfadeleri sonrasında M.Y., E.Y. ve B.Y. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki B.Y. ise çocuk şubeden adliyeye sevk edildi.







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kuyuda can pazarı Kuyuda can pazarı
Düğün evi kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu Düğün evi kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu
Av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2 yaralı Av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2 yaralı
"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe bilmiyordum"
Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı
En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla toprağa verildi En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Kuyuda can pazarı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde haritalama yapan tekniker kuyuya düştü. Yaklaşık bir saat süren operasyonun...

Haberi Oku