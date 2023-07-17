Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı

Görgü tanıkları olayı anlattı
Olayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan , “Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı. Benim teyzemin çocukları fotoğraf çeken şahıslardan rica etti. Fotoğrafını çektiği kişilerden para almamasını, kendisinin hepsini toplu alacağını söyledi. Damat misafirlerin rahatsız olmasını istemedi. Fotoğrafçı, ‘Sanane sen kimsin’ diye cevap verince tartışma çıkıyor. Daha sonra damat ayrıldı. Fotoğraf çeken arkadaş ise, ‘Seninle dışarıda görüşeceğiz” dedi. Gözüm ikisinin üzerindeydi. Orada yatıştılar. Aradan yarım saat geçtikten sonra yine aynı muhabbetten münakaşa oldu. Biz yine olayı yatıştırdık. Fotoğraf çeken çocuk salondan ayrıldı. Düğünümüz 22.00 gibi bitti. Eve geldik. Misafirlerimiz ile kapıda oturduk. Fotoğrafçı babasına, ’20-30 kişi beni dövdü’ demiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik. Adresimizi öğrenip buraya geldiler. Eve saldırdılar. Bizimkiler kavga için dışarıya çıkmadı. Herhangi bir olay olacağını sanmadılar. Diğer taraf sert konuştu. Komşular, arkadaşlar araya girdi. Gelenleri göndermeye çalıştık. Damat içeriden çıktı. Karşı taraf onu görünce tekrar geldi. Bir tanesi elinden silah çıkartıp ateş etti” dedi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ile yanındaki şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgede yaşanabilecek olaylara karşı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
KOCAELİ (İHA)