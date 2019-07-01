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Düğünde kavga: 11 Yaralı

Mevlana Mahallesinde biri polis 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

Düğünde kavga: 11 Yaralı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13

 Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre,  cumartesi  günü, Mevlana Mahallesi 841 Sokak'ta bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kavgayı ayırmak üzere mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.

Tarafların taş ve sopa kullandığı kavgada, yüzüne darbe alan bir polis ile 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gebze ve Darıca'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayda gözaltına alınan biri çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Çocuk ifadesinin ardından salıverilirken, B.G, R.A. ve E.B. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden B.G. ile R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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