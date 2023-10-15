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Düğünde maganda dehşeti: Oynarken kalbinden vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akrabasının düğüne giden şahıs, havaya açılan ateş sonrasında kalbine maganda kurşunu isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı.

Düğünde maganda dehşeti: Oynarken kalbinden vuruldu

15 Ekim 2023 Pazar 14:39

Olay, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününe giden Abdülaziz Erbirol oyun havası oynadığı sırada havaya ateş açılmasıyla kalbinden vuruldu. Ağır yaralan Erbirol, kalabalığın arasında kanlar içinde yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Erbirol'un yakınları arasında hastane bahçesinde de gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, Erbirol'un kim tarafından vurulduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.








İHA
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