banner947
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dünürünü Kalbinden Öldüren Sanık: "Evime 2 Kere Saldırı Oldu"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızı ile ayrılma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren sanık, "Evime 2 kere saldırı oldu, tahliyemi istiyorum" dedi.

Dünürünü Kalbinden Öldüren Sanık: "Evime 2 Kere Saldırı Oldu"

25 Ekim 2023 Çarşamba 12:43

  Olay, 17 Mayıs 2021 tarihinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Geçer (21) aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer ve amcalarıyla birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.’nin (45) evine gitti. Damat Murat Geçer iddiaya göre, kayınbabasının evinin önünde küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısını kırdı. İki taraf arasında çıkan kavga sonrasında Yaşar L., dünürü Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
  "Evime 2 kere saldırı oldu" 
 Yaşar L. hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Yaşar L. hazır bulundu. Çıkan arbedede olayın gerçekleştiğini söyleyen tutuklu sanık Yaşar L., "Evime 2 kere saldırı oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. 
 Mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 


                                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
1 Haftalık Bebeği Su Kanalına Bırakan Annesiymiş 1 Haftalık Bebeği Su Kanalına Bırakan Annesiymiş
E- Ticaret Siteleri Üzerinden 71 Kişiyi 500 Bin TL Dolandırdılar: 4 Tutuklama E- Ticaret Siteleri Üzerinden 71 Kişiyi 500 Bin...
Yeni Doğan Bebeği Su Kanalına Bırakmışlar Yeni Doğan Bebeği Su Kanalına Bırakmışlar
(VİDEOLU) 16 Yaşındaki Rıdvan'ı Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı (VİDEOLU) 16 Yaşındaki Rıdvan'ı Kalbinden Bıçaklayarak...
Dolandırıcılık Davasında Sanıklar Birbirini Suçladı Dolandırıcılık Davasında Sanıklar Birbirini...
Bursa’da Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Daldı Bursa’da Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Daldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

1 Haftalık Bebeği Su Kanalına Bırakan Annesiymiş
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu...

Haberi Oku