Dünürünü Kalbinden Öldüren Sanık: "Evime 2 Kere Saldırı Oldu"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızı ile ayrılma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren sanık, "Evime 2 kere saldırı oldu, tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay, 17 Mayıs 2021 tarihinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Geçer (21) aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer ve amcalarıyla birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.’nin (45) evine gitti. Damat Murat Geçer iddiaya göre, kayınbabasının evinin önünde küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısını kırdı. İki taraf arasında çıkan kavga sonrasında Yaşar L., dünürü Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Evime 2 kere saldırı oldu"

Yaşar L. hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Yaşar L. hazır bulundu. Çıkan arbedede olayın gerçekleştiğini söyleyen tutuklu sanık Yaşar L., "Evime 2 kere saldırı oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.







Mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA