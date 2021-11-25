Düzenlenen Operasyonda 6 Bin 820 litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 bin 820 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başiskele'de sahte alkol üretimi gerçekleştirildiği ve buradan piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince Gebze ve Başiskele'de düzenlenen operasyonda, 3 bin 820 litresi şişelenmiş, 3 bin litresi IPS tanklarda depolanmış ve şişelemeye hazır halde toplam 6 bin 820 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 90 bin adet etil alkol şişeleri için kullanılan kapak, 310 bin adet etil alkol şişelerinde kullanılan sahte marka etiketi ve barkod, iki adet etil alkol üretiminde kullanılan ısıtma kazanı, iki adet 5 bin litrelik plastik tank ile bir adet şişeleme ve etiketleme makinesine el konuldu.

Üretimin yapıldığı iş yerini mühürleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.











