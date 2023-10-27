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E- Ticaret Siteleri Üzerinden 71 Kişiyi 500 Bin TL Dolandırdılar: 4 Tutuklama

Kocaeli’de kurdukları e-ticaret sitelerine koydukları otomobil parçası ve benzeri ürünlerin satışı üzerinden 71 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı iddia edilen şebekeye eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıstan 4’ü tutuklandı.

E- Ticaret Siteleri Üzerinden 71 Kişiyi 500 Bin TL Dolandırdılar: 4 Tutuklama

27 Ekim 2023 Cuma 09:59

  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, e-ticaret sitelerine otomobil parçası ve benzeri ürünleri ilana koyarak, kapora, ürün bedeli gibi bahanelerle istenen paranın şüpheliler adına açılmış hesaplara yatırtıldığı ve sonrasında ilanların kaldırıldığı tespit edildi. Bu yöntemle 71 kişinin toplamda 500 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Gebze ve Darıca ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon ve devamında 9 kişi yakalandı. 2 şüphelinin ise Kandıra ve Gemlik cezaevlerinde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı adli işlem şartıyla 1’i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. 
  Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ve 69 fişek ele geçirildiği kaydedildi. 


                    


İHA
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