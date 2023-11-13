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Eğlence mekanında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan ve dışarıya taşan kavgada bir kişi tabancayla bacağından vuruldu.

Eğlence mekanında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:42

Olay, Değirmendere Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. ve S.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgada, H.D. tabancasını çıkartarak, S.G.'ye ateş etti. 2 kurşunun sol bacağına isabet ettiği S.G. kanlar içinde yerde kaldı. H.D. koşarak uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.G., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde saldırgan H.D., kısa sürede yakalandı. Polis, eğlence mekanında incelemede bulundu.

Öte yandan, ikilinin alkollü olduğu tartışmanın kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edildi.





İHA
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