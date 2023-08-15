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Elektrik direklerine konan leyleklerin akıma kapılmaması için seferber oldular

Leyleklerin göç rotaları arasında yer alan elektrik direklerinde, onların akıma kapılmaması için SEDAŞ ekipleri tarafından izolasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Elektrik direklerine konan leyleklerin akıma kapılmaması için seferber oldular

15 Ağustos 2023 Salı 17:14

 Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte geri dönüş yapan leylekler için göç güzergahında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), önlemlerini sürdürüyor. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında dinlenmek için mola veren leyleklerin konma veya kalkış sırasında zarar görmemeleri adına kuşkonmaz ve izolatör kaplama gibi ekipmanlarla koruyucu müdahalelerde bulunulduğu ifade edildi.  



 Özellikle Gebze, Kocaeli ve Sakarya hattının göçmen kuşların rotasında olmasından dolayı muhtelif enerji kesintileri yaşandığının dile getirildiği açıklamada, "Yılda iki kez göç eden leyleklerin güvenli geçişleri için gerekli önlemleri alarak canlı hayatına değer verirken aynı zamanda enerji kesintilerinin de yaşanmaması için çalışıyoruz. Leyleklerin kanat açıklığı yaklaşık 155 santimetre olup iletkenler arasında çarpılma ihtimali bulunmaktadır. Göç esnasında sıklıkla iletkenlere konmakta ve çarpılmaktadırlar. Bu şebekeler için direk üstü ekipmanların (izolatör, jumper vb.) izole edilmesinin yanında iletkenler arası mesafenin arttırılması veya şebeke tertibinin değiştirilmesi gibi önlemler çalışmalarımız arasındadır. Serçe, karga, güvercin ve üveyik gibi küçük ve bölgede yaşayan kuşlar da iletken ile direk arasında çarpılabilmektedirler. Bu durumun önlenmesi için izolasyon kaplama çalışmalarının yanında havai hat orta faz iletkenin izolatör pimlerinin yükseltilmesi ve beton travers üzerinde ezilmemiş durumdaki topraklama demirlerinin ezilerek küçük kuşların bu kısımda çarpılmalarının önlenmesi amaçlanmıştır" denildi.  


İHA
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