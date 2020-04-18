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Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü

18 Nisan 2020 Cumartesi 15:00

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 17.04.2020 Cuma günü 15:00-24:00 saatleri arasında ülke genelinde TÜRKİYE GÜVEN HUZUR UYGULAMASI yapılmıştır. Uygulama, ilimizde de 194 ekip ve 1087 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup Coronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve yasaklamalar kontrol edilmiştir. Bu kapsamda 1392 iş yeri ve 3251 araç denetlenmiş olup 5334 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

ü    20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 106 şahsa,

ü    65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 13 şahsa,

ü    Sosyal mesafe kuralına uymayan 66 şahsa,

ü    Belirlenen çalışma saatlerine uymayan 5 iş yerine,

ü    Çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 59 şahsa,

ü    İş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 12 iş yerine idari para cezası uygulanmıştır.

Yukarıda belirtilen ihlallerden dolayı toplam 185 şahsa, 59 araç sahibine ve 17 iş yerine idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 1 şahsa da Adli işlem yapılmıştır. Bu işlemlerin haricinde ise 17 aranan şahıs yakalanmıştır.





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