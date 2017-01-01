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Emniyet Müdürlüğü'ne alçak saldırı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü'ne alçak saldırı!

01 Ocak 2017 Pazar 22:00

 Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıdüzenlendi. Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istenen bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.


Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup terörist tarafından emniyet binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istendi.

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Emniyet Müdürlüğüne Alçak Saldırı!
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