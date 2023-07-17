banner930
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla toprağa verildi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fotoğrafçı ile düğün sahipleri arasında çıkan kavgada damadın amcası ve sağdıç hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Düğün evi yasa boğulurken, yaşamını yitiren damat sağdıcı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla toprağa verildi

17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:59

Olay, gece 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine babası ve kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven Esen, damadın babası Abdurrahman Esen, damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı.

 

Damadın sağdıcı gözyaşları ile toprağa verildi

Yapılan otopsisinin ardından sağdıç Ömer Torun’un cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Torun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Dilovası Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç adamın yakınları ayakta durmak zorlandı. Torun’un annesi ve kız kardeşleri ise gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitiren damadın amcası İdris Esen'in ise otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe bilmiyordum"
Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı
Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı
Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet...
Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı
Genç adam parkta ölü bulundu Genç adam parkta ölü bulundu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe...
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam...

Haberi Oku