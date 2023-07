En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla toprağa verildi

Olay, gece 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine babası ve kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven Esen, damadın babası Abdurrahman Esen, damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı.

Damadın sağdıcı gözyaşları ile toprağa verildi

Yapılan otopsisinin ardından sağdıç Ömer Torun’un cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Torun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Dilovası Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç adamın yakınları ayakta durmak zorlandı. Torun’un annesi ve kız kardeşleri ise gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitiren damadın amcası İdris Esen'in ise otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.