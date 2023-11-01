Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 23 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü dosya çerçevesinde, Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve az miktarda narkotik madde ele geçirildi.







Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA