Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve az miktarda narkotik madde ele geçirildi.







Olaya ilişkin 16 şüpheli ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

İHA