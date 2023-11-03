ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

03 Kasım 2023 Cuma 13:11

  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve az miktarda narkotik madde ele geçirildi. 
  Olaya ilişkin 16 şüpheli ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı. 


                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
115 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı 115 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı
Kocaeli'de sağanak yağış alt geçitleri göle çevirdi Kocaeli'de sağanak yağış alt geçitleri göle...
Kocaeli TEM'de çok sayıda araç kazaya karıştı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı Kocaeli TEM'de çok sayıda araç kazaya karıştı:...
Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene suç duyurusu Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene...
Yakın arkadaşını öldürmüştü, detaylar ortaya çıktı Yakın arkadaşını öldürmüştü, detaylar ortaya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

115 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Haberi Oku