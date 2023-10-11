banner945
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eşini 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın, 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Eşini 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi

11 Ekim 2023 Çarşamba 15:10

Olay, 17 Ekim 2021 tarihinde İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Suat Ç. (58) boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç. (50) ile konuşmak için iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Suat Ç., ekmek bıçağı ile eşinin üstüne saldırdı. Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemi

Hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Ç. ve taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde eşinden boşanan Aynur Ç. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen Suat Ç., pişman olduğunu söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tahrik indiriminin de uygulanmasını isteyerek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmaya ertelendi.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Virajı alamayan tır, fabrika duvarını yıktı Virajı alamayan tır, fabrika duvarını yıktı
Tartıştığı kocası tarafından bıçaklandı Tartıştığı kocası tarafından bıçaklandı
Kayınbiraderini öldürmüştü, detaylar ortaya çıktı Kayınbiraderini öldürmüştü, detaylar ortaya...
Kaybolan Elanur bulundu Kaybolan Elanur bulundu
4 katlı binada yangın: 4 yavru kedi telef oldu 4 katlı binada yangın: 4 yavru kedi telef oldu
Veresiye alkol vermeyen yaşlı adamı kalbinden bıçaklamışlardı, sanıklar hakim karşısında Veresiye alkol vermeyen yaşlı adamı kalbinden bıçaklamışlardı,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Virajı alamayan tır, fabrika duvarını yıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde virajı alamayan konteyner yüklü tır, fabrika duvarını yıkarak devrildi.

Haberi Oku