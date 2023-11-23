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Ev sahibine kızdı, evi kundakladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kendisini evden çıkarmaya çalışan ev sahibine öfkelenen kiracı, oturduğu evi kundaklayarak kaçtı. İçerde birinin mahsur kaldığı iddiası ise itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ev sahibine kızdı, evi kundakladı

23 Kasım 2023 Perşembe 13:46

Yangın, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Öğe Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı, oturduğu evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular kiracının evde mahsur kaldığını düşünerek demir korkulukları sökmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve yangını söndürdü. Ekiplerce evde kimsenin olmadığı kesinleşti. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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