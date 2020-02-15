banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinde ölü bulundu

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:11

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Hızır Mahallesi Dileğim Sokak'ta bir binanın giriş katındaki dairede yaşayan Emre Ocakçı'dan (33) iki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Ekiplerin yardımıyla eve giren yakınları Ocakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Ocakçı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Haberİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı
Eş zamanlı operasyonda 30 kişi yakalandı Eş zamanlı operasyonda 30 kişi yakalandı
Triko yüklü tır hırsızlığı Triko yüklü tır hırsızlığı
Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı
Gebze'de 83 bin lira değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.

Haberi Oku