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Evinde saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Evinde saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

07 Ekim 2021 Perşembe 10:28


Servetiye Karşı mahallesinde yaşayan iş adamı Cahit Tatlı'nın evde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler C.İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı ise Sekapark mevkisinde denizden çıkardı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şüpheliler C.İ. ve F.S'nin, Tatlı'nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

- Olay

Servetiye Karşı mahallesinde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim'de telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Eve giden jandarma ekipleri, C.T'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Tatlı'ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.



AA
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