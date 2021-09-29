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Evladım, eline ne geçti?

Sekapark 2. Etap’taki bisikletlerin tümünün lastiklerini patlatan gencin yaptığı, hem tepkiye neden oldu hem de meraklandırdı:

Evladım, eline ne geçti?

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:55

Kocaeli’de önceki gün akıllara zarar bir olay yaşandı. Kapüşonlu bir gencin yaptıkları an be an kameralara yansıdı. Elindeki bıçakla KOBİS’e ait bir istasyondaki tüm bisikletlerin lastiklerini kesen genç, olay yerinden uzaklaştı.


SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kent sakinlerinin büyük bir zevkle kullandığı KOBİS bisikletlerin tümünün lastiklerini elindeki bıçakla kesen gencin bu davranışı aynı zamanda tepkiye neden oldu. “Sağlık için pedal çevirin” sloganı ile hizmete sunulan bisikletler onarım için atölyeye alınırken, genç hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 


KAMERALARDAN HABERSİZ ETRAFINI KONTROL ETTİ

Olay, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan Sekapark’ın 2. etabında gerçekleşti. Kameraların kendisini izlediğinden habersiz olan genç olay anında öncelikle etrafına göz gezdirerek kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. 


TÜM LASTİKLERİ KESTİ

Daha sonra elindeki bıçakla tüm bisikletlerin her iki lastiğini de kesen genç, son olarak en son bisikletin koltuğunu doğrayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Olay yerinde bulunan köpek ise gençle oynamak için etrafında dolanıyor. 


7/24 KAMERAYLA TAKİP EDİLİYOR

2014 yılından bu yana kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmet olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmete alınan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) 24 saat kameralar ile takip ediliyor. 


YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce zarara neden olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Bisikletler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesi’nde bakıma alınıyor


EYLÜLDE 1 MİLYON 300 BİN DAKİKA

KOBİS, kent genelinde 186 bin Kocaeliliye hizmet veriyor. Sadece eylül ayında 23 bin kiralama gerçekleşirken toplamda 1 milyon 300 bin dakika pedal çevrildi. 7 istasyonda 520 bisiklet Kocaelililerin sağlıklı bir yaşam ve keyifli anlar sürmesi için hizmet vermeye devam ediyor.


 
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