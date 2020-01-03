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Evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Darıca'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

03 Ocak 2020 Cuma 15:49

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iki evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. 

İlçede evlerden yaklaşık 45 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine, Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Teknik takip sonucu M.E, B.M. ve M.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden M.E'nin 36, B.M'nin ise 17 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu, M.E'nin de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. 



AA
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