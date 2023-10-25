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Facia Teğet Geçti: Hafriyat Kamyonu Eve Daldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu eve daldı

Facia Teğet Geçti: Hafriyat Kamyonu Eve Daldı

25 Ekim 2023 Çarşamba 13:43

 Evde kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, sürücü yaralandı. Kaza, Kızderbent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 AGN 283 plakalı hafriyat kamyonunu sürücünsün kontrolünden çıkarak, eve daldı. Kazanın şiddetiyle evin duvarı yıkıldı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri sürücü M.A.’yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan M.A. ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 Öte yandan, kazanın hafriyat kamyonunun freninin patlaması neticesinde meydana geldiği iddia edildi. Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı. 


                                          


İHA
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