FETÖ’den 2 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan çeşitli meslek kuruluşlarında görevli 12 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullandıkları öne sürüldü. Mahkemede işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle, 6 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.