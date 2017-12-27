Gebze Adliyesi İmamı Hakim Karşısında

Gebze'de , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Gebze Adliyesi imamı" olduğu ileri sürülen tutuklu sanık Dursun Çalışkan ve avukatı katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan K.B, emniyette fotoğraftan teşhis ettiği FETÖ'nün "Gebze imamı" olan kişinin Dursun Çalışkan değil, Dursun Şimşek olduğunu ileri sürerek, "Ben Dursun Şimşek'in soyadını Çalışkan olarak biliyordum. Şu an burada yargılanan kişi, benim teşhis ettiğim kişi değildir. Gebze imamı Dursun Şimşek'tir. Daha önceden FETÖ'nün Gebze Adliyesi imamı olan Murat Kenan'ın tayini çıkmış, yerine Dursun Şimşek gelmişti." diye konuştu.



Tutuklu sanık Çalışkan da savunmasında, 15 Temmuz darbecilerini şiddet ve nefretle kınadığını söyleyerek, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, kendisine yöneltilen "FETÖ'nün Gebze Adliyesi imamı" suçlamasını da kabul etmediğini söyledi.

Tanıkların ifadelerinde, Dursun Şimşek'in adliye imamı olduğunu beyan ettiklerini dile getiren Çalışkan, şöyle konuştu:

"Gebze'deki bir yerel gazetede çıkan haberler ve tanık ifadelerindeki isim yanlışlığı yüzünden 1,5 aydır tutukluyum. Ben Adliye imamı değilim. Gebze Adliyesi'nde mobilya bilirkişisi olarak görev yapıyorum. Benim adliyede görüştüğüm hakim ve savcılardan FETÖ'den soruşturma geçiren yok. Hepsi görevlerine devam ediyor. Bu bile benim FETÖ'cü olmadığımın ispatıdır. 61 yaşındayım ve ciddi sağlık sorunlarım var. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Sanığın avukatı Dilek İlhan Dalkıran, müvekkilinin ticari faaliyetleri ve ekonomik gücü dikkate alındığında, Bank Asya hesaplarında 5 milyon lira hareket olmasının önemli bir miktar olmadığını belirterek, "Gebze Adliyesi imamının müvekkilim değil, Dursun Şimşek olduğu tanıkların beyanıyla ortaya çıkmıştır. Tanıkların yanlış teşhisi nedeniyle müvekkilim 1,5 yıldır tutukludur. Kendisi yaşlı ve sağlık sorunları vardır. Deliller toplanmıştır. Müvekkilimin kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoktur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dalkıran, esasa ilişkin savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunma yapması için duruşmayı 31 Ocak 2018'e erteledi.