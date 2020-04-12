Gebze Zabıtası denetimde

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu açık olan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında kurallara uyulması konusunda tebligatta bulundu ve denetim yaptı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu açık olan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında kurallara uyulması konusunda tebligatta bulundu ve denetim yaptı. Ekipler ilçe genelinde açık olan fırınlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde fırınların hijyen kuralların uyulup uyulmadığını kontrol etti ve iş yerlerinde satış yapılmaması araçlarla mahallerde vatandaşa gidilmesi konusunda tebliğde bulundu. Açık olan nöbetçi akaryakıt istasyonlarına da tebligatta bulunan Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler kurallara uyulması konusunda işletmeleri uyardı. Ekipler denetimlerini sokağa çıkmaya yasağının biteceği Pazar günü saat 24:00 kadar süreceği bilgisini verdi.









