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Gebze Zabıtası işi sıkı tutuyor

Gebze Zabıtası denetimlerini arttırdı

Gebze Zabıtası işi sıkı tutuyor

26 Mart 2020 Perşembe 17:27

 

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Corona Virüsü salgınına karşı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları, İçişleri ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı Ek Genelgeler doğrultusunda denetimler gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Corona Virüsü salgınına karşı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları, İçişleri ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı Ek Genelgeler doğrultusunda denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler fırın, market ve lokantalarda gerçekleştirdikleri denetimlerde Ek Genelge kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

İŞLETMELER KURALLARA UYMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Corona salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ekipler marketlerle alakalı açılış kapanış saatlerine uyulması ve hizmet verilen alanın onda biri kadar müşterinin içeri alınması ve maksimum içeride bulunması gereken müşteri sayısının girişlere asılması, içkili ve içkisiz lokantalar, restoran ve pastaneler sadece paket servis yapabilecekleri, müşterilerin oturmaya müsaade edilmemesi konusunda uyarıldı. Fırınlarda yapılan denetimlerde eldiven ve maske kullanımlarına dikkat edilmesi ve para alış verişi yapılan eldivenlerle ürün satışı yapılmamasına özellikle dikkat etmeleri istendi.

DENETİMLER SÜRECEK

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada süreç boyunca denetimlerin süreceği bilgisi verildi. Ayrıca yetkililer vatandaşların konuyla ilgili şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve 0262 641 78 08 numaralı telefonlardan iletmeleri istendi.

 

 

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