Gebze Zabıtası Pazar Denetiminde

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgenin ardından Covıd-19 salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek için semt pazarlarında denetim yapıyor. Zabıta ekipleri pazar giriş ve çıkışlarına demir bariyer koyarak çocukların pazarlara alınmaması ve vatandaşların yanı sıra esnafa da maske ve el dezenfektanı dağıtıyor. Pazarcılara, genelge kapsamında maske ve eldiven takması, kişisel hijyen kurallarına uyması, yoğunluğu dağıtmak için tezgâhlar arası 3 metre kuralının ihlal edilmemesi, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması, tuhafiye ve giyim vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesi ve pazar yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar hizmet vermesi hususunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri belirtilen kurallara uymayan esnaflar hakkında da yasal işlem uyguluyor. Denetimlerin devam edeceğinin altını çizen zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmeleri ricasında bulundu.