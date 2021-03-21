Gebze zabıtasından sıkı denetimler

Zabıta ekipleri tarafından meskûn mahal içerisinde genel güvenlik, asayiş ve emniyet yönünden tehlike arz eden işletmeler mühürlenerek faaliyetten men edildi. Söz konusu işletmeler; asayişe müessir olayların vukuu bulması ve huzur ve sükûnunun kalmaması nedeniyle zabıta tarafından İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği hükümleri gereği mühürlendi. Meskûn mahal içerisinde kalan bu tür işletmelerin mühürlenmesi ile ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada; emniyet mensuplarıyla birlikte tespitlerin yapılmaya devam edildiği bilgisini de paylaştı. Zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların şikayetlerini 153 Alo Zabıta ihbar hattı ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

0 (262) 641 78 08 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.









AA