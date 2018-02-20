banner328
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de bıçaklı yaralama!

Gebze'de ağabeyini bıçakladıktan sonra evine giden ve teslim olmayan şüpheli, özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gebze'de bıçaklı yaralama!

20 Şubat 2018 Salı 09:56

Alınan bilgiye göre, Ersin Ç, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ağabeyi İbrahim Ç'ye ait iş yerine gitti. Daha sonra iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin Ç, ağabeyi İbrahim Ç'yi boynundan ve sırtından bıçakladı. Kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye giden yaralı, ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçarak evine giden ve kapıyı kilitleyen Ersin Ç, teslim olmayacağını, polis gelirse kendisini silahıyla vuracağını yakınlarına söyledi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen ekipler, şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

- İkna edilemeyince özel harekat polisi devreye girdi

İkna çabaları sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polis Timleri binaya girdi.

Ekipler, operasyon öncesi son kez konuştukları şüpheliyi ikna ederek silahıyla teslim aldı.

Ersin Ç, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ ayağında bıçak yarası olduğu ve başına darbe aldığı tespit edilen Ersin Ç'nin tedavisi sürüyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Motosikletli akü hırsızlığı" şüphelileri...
Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu
50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları bozdu 50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları...
Terör örgütü operasyonu! Terör örgütü operasyonu!
21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı 21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı
Yukarı Çık

banner341

banner339

"Motosikletli akü hırsızlığı" şüphelileri...
Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde çok sayıda aracın aküsünün çalınmasıyla ilgili yakalanan 2...

Haberi Oku