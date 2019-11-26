Gebze'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mutlukent Camisi'nden sadaka kutusundaki paralar ile temizlik malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.A'yı (37) gözaltına aldı.
Zanlının üst aramasında özel yapım tornavida, levye ve çekiç ele geçirildi.
Benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, yanında getirdiği aletlerle camideki sadaka kutusunu açtığı ve paraları aldığı görülüyor.
AA