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Gebze'de cinsel saldırı iddiası

Gebze'de yabancı uyruklu 2 kadını kaçırarak tecavüz ettiği ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

Gebze'de cinsel saldırı iddiası

09 Mart 2018 Cuma 10:48

İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıt,an 4 kişi Azerbaycan uyruklu R.İ. ile Kırgızistan uyruklu N.M'yi otomobile bindirerek sanayi çarşısında boş bir iş yerine götürdü.

Pompalı tüfekle tehdit ettikleri kadınların cep telefonları ile paralarını gasp eden şüpheliler kadınlara tecavüz etti. Daha sonra serbest bıraktıkları kadınların polise müracaat etmesi üzerine şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma yapıldı.

Selahattin Ü, Cengiz G, Serdal T. ve İsmail K'nin kimliğini tespit eden polis, şüphelileri ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, "Birden fazla kişiyle yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.



AA
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