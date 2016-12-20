Gebze'de esrar operasyonu

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Balçık Köyü'nde bir adrese operasyon düzenledi. Gebze Balçık köyünde bulunan sanayi tesisleri arasındaki araziye düzenlenen operasyonda bir konteyner içinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği tahmin edilen 350 kilo kubar ve 10 kilo da toz esrar ele geçirildi. Ayrıca, 4 bin adet uyuşturucu hap da ele geçirildi. Esrarları yılbaşı gecesi konteynerden satmayı planladığı iddia edilen bir kişi ise sorgulanmak için emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Gürbüz O. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.