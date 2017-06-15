Gebze'de Fabrika Yangını

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Orgazine Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren performans yatları ve kotra imal eden fabrikanın üretim bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle bir kotranın yakıt tankı patladı.

Patlama sonrasında çıkan küçük çaplı yangına ilk müdahaleyi fabrika personeli ve OSB'nin itfaiye ekibi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan 2 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.