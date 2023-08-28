Gebze’de facianın eşiğinden dönüldü

Gebze’de D 100 Karayolu kenarında bulunan bir boya fabrikasının depo kısmında bugün öğleden sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahelesiyle yangın önce kontrol altına alında sonra da söndürüldü.

Gebze’de D 100 Karayolu kenarında bulunan bir boya fabrikasının depo kısmında bugün öğleden sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahelesiyle yangın önce kontrol altına alında sonra da söndürüldü. Kilometrelerce öteden görülen yangının dumanları yaklaşık 50 dakikalık bir müdahelenin ardından kontrol altına alınabildi. Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit “ilk anda öğrendiğimize göre fabrikanın kuru boya deposunda çıkan yangın ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle önce kontrol altına alındı sonra da soğutma çalışması yapıldı.” diye konuştu. Yangının kesin çıkış nedeni ekiplerin soruşturmayı tamamlamasından sonra netleşecek. (ÜMİT ÜLKER)





