Gebze'de Gasp İddiası

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şehit Abdullah Horoz Caddesi'nde E.Ş'nin aracının önünün başka bir araç tarafından kesilerek durdurulması ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce sürücünün 125 bin lirası ile 2 cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan aracın plakasını ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, A.S. (29), A.Ç. (24), F.K. (37) ve M.S. (31) adlı şüphelileri, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden F.K. ve M.S. tutuklanırken, A.S. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili şüpheli E.H'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.