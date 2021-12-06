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Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

Gebze ilçesinde hırdavat dükkanını kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:03

İnönü Mahallesi 1996 Sokak'ta iş yerinin kurşunlandığını fark eden hırdavat dükkanı çalışanları, polise haber verdi.

İş yerinin vitrinine 3 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



AA
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