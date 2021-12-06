Gebze'de hırdavat dükkanı kurşunlandı

İnönü Mahallesi 1996 Sokak'ta iş yerinin kurşunlandığını fark eden hırdavat dükkanı çalışanları, polise haber verdi.

İş yerinin vitrinine 3 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.