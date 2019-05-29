Gebze'de kablo hırsızlığı iddiası

Barış Mahallesi'nde bir yapı malzemeleri dükkanı işletmecisi, iş yerinden piyasa değeri 35 bin lira olan 110 metre elektrik kablosu çalındığını fark etti.

İşletmecinin durumu polise bildirmesinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameraları ile çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri Gebze'de bir evde yaptıkları operasyonda şüpheliler S.Ç. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiler.