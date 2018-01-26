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Gebze'de Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklu

Gebze'de elektrik malzemeleri satan iş yerinden kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Gebze'de Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklu

26 Ocak 2018 Cuma 09:34

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi'nde elektrik malzemesi satan Harun Aydın'a ait iş yerinden 10 bin lira değerinde kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma yapan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin söktüğü güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden, önceden suç kaydı bulunan B.Y. (34) ile M.E'nin (32) eşkalini belirleyen polis ekipleri, söz konusu kişileri İstanbul'un Kartal ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



AA
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