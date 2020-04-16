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Gebze'de Kurallara Uymayan 141 Kişiye Ceza

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

Gebze'de Kurallara Uymayan 141 Kişiye Ceza

16 Nisan 2020 Perşembe 14:20

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Kentte 600 iş yeri ve 4 bin 358 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, "karantina kuralını" ihlal eden 9 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 67 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 36 kişiye, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 29 kişiye idari para cezası yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.











AA
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