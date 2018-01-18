Gebze'de motosiklet hırsızlığı

Gebze'de , farklı tarihlerde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde Güzeller ve Barış Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.T.A ve K.Ö. ile çalıntı motosikletlerden birini satın aldığı öne sürülen O.C.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.