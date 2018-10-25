Gebze'de otomobilden 150 bin lira çalındı

Alınan bilgiye göre, iş adamı Muhammet Y. para yatırmak için bankaya gitti. Aracını park ederek öğle tatili nedeniyle kapalı olan bankanın açılmasını bekleyen Muhammet Y, otomobilinin yanından ayrıldı.

Bir süre sonra aracının bulunduğu yere gelen Muhammet Y, otomobilinin ön camının kırık olduğunu ve bankaya yatıracağı 150 bin liranın çalındığını fark etti.

İş adamının ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.