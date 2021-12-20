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Gebze'de tartıştığı kişiye bıçak çeken sürücü kendini yaraladı

Gebze ilçesinde tartıştığı kişiye bıçak çeken sürücü, yere düşünce bıçakla elinden yaralandı.

Gebze'de tartıştığı kişiye bıçak çeken sürücü kendini yaraladı

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:14

Arapçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, aracının lastik basıncını düzelten T.A. ile su almak için hava su saatine yanaşmak isteyen M.Ö.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracına giderek bıçak alan M.Ö.A, T.A'nın üzerine yürüdüğü sırada dengesini kaybedip yere düşünce elinden yaralandı.

M.Ö.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, T.A'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.



AA
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