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Gebze'de telefon dolandırıcılığı operasyonu

Telefonla arayarak dolandırdıkları yaşlı kadından para almak için yeniden evine gittiklerinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Gebze'de telefon dolandırıcılığı operasyonu

24 Şubat 2018 Cumartesi 09:26

Alınan bilgiye göre, M.K. ve E.K, telefonla aradıkları yaşlı bir kadına, oğlu gibi davranarak "Anne ben oğlun, mafyanın eline düştüm. Para lazım." diyerek, kapıya gelen kişiye para vermesini istedi. 

Paniğe kapılan yaşlı kadının adresini vermesi üzerine eve gelen şüpheliler, 25 çeyrek altın, 8 bin lira, 4 bin 300 dolar ve 850 avroyu kadından alarak, buradan ayrıldı. 

Aynı kişilerin ertesi gün kendisini tekrar arayıp para istemesi üzerine durumdan şüphelenen kadın, şüphelilere istediklerini vereceğini söyleyerek, durumu polise bildirdi. 

Yaşlı kadının evine giden M.K. ve E.K, olay yerinde önlem alan polis ekiplerince yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

Zanlıların aynı yöntemle başka bir kişiden de 5 bin lira ile 19 cumhuriyet altını aldığı öğrenildi. 



AA
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