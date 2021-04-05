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Gebze'de yankesicilik

31.03.2021 günü ilimiz Gebze ilçesinde meydana gelen “Yankesicilik” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 02.04.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gebze'de yankesicilik

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:02

                                                                                                                              

                                                                                                         05 Nisan 2021

                          

       Şüphelilerden Y.K.'nin 24 adet, M.K.'nin ise 18 adet suç kaydının olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun yankesicilik ve hırsızlık suçları olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıslar, Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra 03.04.2021 günü Adli Makamlara sevk edilmiş, Y.K. isimli şüpheli tutuklanarak Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

       Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.    

     

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                       KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 



AA
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Kocaeli'de yankesicilik iddiasıyla gözaltına...
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