banner677
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE’DE YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPTI!

Gebze’de yıkımı gerçekleştirilen bir binanın elektrik tellerine çarpması ve tellerin patlaması paniğe sebep oldu.

GEBZE'DE YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPTI!

12 Ekim 2021 Salı 11:36

Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekipler bir binanın yıkımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Çalışmaların kapsamında kepçe yardımıyla yıkımı gerçekleştirilen bina, bir anda elektrik tellerinin üzerine devrildi. Bunun üzerine elektrik tellerinde şiddetli bir şekilde patlamalar meydana geldi. Yıkım çalışmalarını izlerken, tellerin patladığını gören vatandaşlar, panikle kaçışmaya başladı. Yıkımın ardından bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve tellerin patlaması ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü öldürüldüğü 17 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü öldürüldüğü...
İki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı İki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan kamyonetin...
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi...
Raf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Raf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü...
- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan iki şüpheliden Kovid-19 testi pozitif çıkan eski muhasebeci,...

Haberi Oku