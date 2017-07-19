Gebze'de yıkım gerginliği

(AA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kirazpınar Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesi'nde 26 ev için yıkım kararı aldı. Bölgede yapılacak toplu konut projesi için yıkılacak evlerin sahiplerinden evlerini tahliye etmeleri istendi.

Yıkım çalışmasını gerçekleştirmek için bölgeye gelen belediyeye ait iş makinelerinin çalışmasını engellemek isteyen gruba, polis, jandarma ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Osman Yılmaz isimli bir kişi, mahallede bulunan bir mescitten sela okuyarak, herkesi yıkıma karşı direnmeye davet etti. Yılmaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri çöp konteynerlerini, araçları yola çekerek yıkım ekibini engellemeye çalıştı. Polis, tüm uyarılara rağmen dağılmayan vatandaşlara TOMA'dan su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bir grup, güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.

Yaşanan arbedede 17 kişi gözaltına alınırken, 8 polis, jandarma ve zabıta, 3 vatandaş toplam 11 kişi yaralandı.

Kalabalığın dağılmasının ardından görevliler iş makineleri ile evlerin yıkım işini gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, yıkımın hukuksuz olduğunu öne sürdü.